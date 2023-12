Nine Dragons Paper Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nine Dragons Paper liegt aktuell bei 9,1, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Papier & Forstprodukte von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält Nine Dragons Paper in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Nine Dragons Paper durchschnittlich ist, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Nine Dragons Paper in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Nine Dragons Paper auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Nine Dragons Paper verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,38 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -4,13 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Nine Dragons Paper.