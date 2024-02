Nine Dragons Paper Aktie: Anleger aufgepasst!

Es gab keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung der Nine Dragons Paper-Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nine Dragons Paper-Aktie beträgt aktuell 11, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem guten Rating führt. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein gutes Rating.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nine Dragons Paper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Nine Dragons Paper-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem neutralen Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Nine Dragons Paper mit einer Rendite von -58,71 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. In der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

