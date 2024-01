Nimy Resources Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Nimy wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nimy-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Nimy im RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nimy eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nimy wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte. Es gab größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen ging es auch hauptsächlich um negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Nimy erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Nimy wird auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Nimy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nimy von 0,13 AUD eine Entfernung von -31,58 Prozent vom GD200 (0,19 AUD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -31,58 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nimy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.