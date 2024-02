Nimy Resources Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nimy liegt bei 51,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 68,42, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral" Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -55,56 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,12 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Das Unternehmen erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Nimy eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Zudem konnte eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert werden, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Nimy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Nimy von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.