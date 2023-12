Nimy Resources Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Bezogen auf die Nimy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 64,29 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Nimy in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Nimy-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nimy-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -26,32 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -26,32 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.