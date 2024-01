Nimbus AB Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI für Nimbus beträgt 39,18, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 24,89 und wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Nimbus zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,02 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,65 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,72 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,94 SEK, was einer Abweichung von +20,53 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nimbus festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nimbus daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.