Nimble Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,16 liegt die Aktie von Nimble auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent) in der Händlerbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich auch die Aktie von Nimble diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nimble, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Nimble beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Nimble eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird die Nimble-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) sowie des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer "Neutral"-Bewertung bedacht. Die Abweichungen liegen bei +1,67 Prozent bzw. -4,69 Prozent.

Insgesamt erhält Nimble daher sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis eine "Neutral"-Bewertung.