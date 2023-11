Nilsson Special Vehicles publ AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Nilsson Special Vehicles-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 38. Daraus lässt sich schließen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Ähnlich wie beim RSI7 ist Nilsson Special Vehicles auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 56,65). Somit wird die Aktie auch beim RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Nilsson Special Vehicles somit ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Nilsson Special Vehicles hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Nilsson Special Vehicles festgestellt, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Alles in allem wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Neutral" bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nilsson Special Vehicles unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Nilsson Special Vehicles-Aktie ein Durchschnitt von 5,58 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,42 SEK (+15,05 Prozent Unterschied), weshalb wir daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 6,67 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,75 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nilsson Special Vehicles ergibt, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Nilsson Special Vehicles erhält somit insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.