Nilsson Special Vehicles publ AB Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Nilsson Special Vehicles-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,1 SEK lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 6,64 SEK, was einem Unterschied von +8,85 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 6,72 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-1,19 Prozent). Basierend auf dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Nilsson Special Vehicles eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Unternehmensnachrichten. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass Nilsson Special Vehicles weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Nilsson Special Vehicles-Aktie somit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anlegerstimmung.