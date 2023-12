Nilsson Special Vehicles publ AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nilsson Special Vehicles im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nilsson Special Vehicles-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem RSI von 70,59 wird die Nilsson Special Vehicles als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Nilsson Special Vehicles-Aktie bei 6,46 SEK, was -0,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,54 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nilsson Special Vehicles eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Nilsson Special Vehicles daher insgesamt mit einer "Neutral"-Einschätzung versehen. Von der Redaktion wird dem Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.