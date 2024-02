Nilsson Special Vehicles publ AB Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Nilsson Special Vehicles wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,78 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Nilsson Special Vehicles-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nilsson Special Vehicles. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet gibt ein neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nilsson Special Vehicles weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nilsson Special Vehicles bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nilsson Special Vehicles-Aktie beträgt 6,07 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,69 SEK, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Nilsson Special Vehicles auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.