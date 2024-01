Nilar International AB wird immer uninteressanter …

Die Nilar-Aktie befindet sich derzeit unter der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,24 SEK, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,052 SEK liegt, was einem Abstand von -78,33 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,12 SEK, was einer Differenz von -56,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nilar liegt bei 50, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 84,54 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Nilar in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Die Diskussionen der vergangenen Wochen zeigen überwiegend positive Themen, die die Einschätzung "Gut" unterstützen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine insgesamt "Schlecht"-Gesamteinschätzung der Nilar-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment in den sozialen Medien.