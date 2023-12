Nilar International AB Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nilar-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 83,74, was darauf hindeutet, dass Nilar überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Sentiment für Aktien beeinflussen. Bei Nilar wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nilar-Aktie aktuell bei 0,24 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,052 SEK aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -78,33 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -56,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine Gesamteinstufung als "Neutral".