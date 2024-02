Nilar International AB Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) der Nilar-Aktie liegt bei 50 und weist somit auf eine neutrale Situation hin. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an. Alles in allem wird die Nilar-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Nilar bei 0,052 SEK liegt, was einer Entfernung von -72,63 Prozent vom GD200 (0,19 SEK) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,05 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nilar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und die Aktivität rund um die Nilar-Aktie werden auch berücksichtigt. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine neutrale Bewertung für die Nilar-Aktie. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war durchschnittlich, und es gab nur geringfügige Änderungen in der Stimmung. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Nilar-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Stimmung auf sozialen Plattformen und des langfristigen Stimmungsbildes der Investoren und Nutzer im Internet.