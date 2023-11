Nilar International AB Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf Nilar wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI für Nilar liegt derzeit bei 35,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nilar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,09, was darauf hindeutet, dass Nilar überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Wert für Nilar.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nilar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 SEK. Der letzte Schlusskurs weicht um -25,89 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Nilar gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral" für Nilar.