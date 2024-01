Nikon Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Mit einer Dividendenrendite von 3,43 Prozent liegt Nikon nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Daher wird die Aktie als neutrales Investment bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Nikon-Aktie einen Wert von 31,03 für RSI7 und 30,99 für RSI25 zu, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu Nikon veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nikon, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Nikon-Aktie bei 1547,44 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1503 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1418,28 JPY, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Nikon-Aktie auf Basis der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.