Nikon Aktie: Das ist erstaunlich

Derzeit wird die Aktie von Nikon als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13. Dies bedeutet, dass die Börse nur 13,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Nikon zahlt, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter", der derzeit bei 56 liegt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Nikon eine Rendite von 3,43 % aus, was 0,47 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,96 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Nikon mit einer Rendite von 12,69 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. In der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 17,37 Prozent, womit Nikon mit 4,68 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.