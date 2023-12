Nikon Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Die Aktie von Nikon bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,43 %, was einem Mehrertrag von 0,47 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter entspricht. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nikon diskutiert, allerdings zeigt die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen eine negative Tendenz. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nikon-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-Basis) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-Basis) Sicht. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls neutral bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.