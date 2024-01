Nikon Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Für den RSI der Aktie von Nikon liegt der Wert bei 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,69 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nikon einen Wert von 13 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 56,83) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt und wird als unterbewertet eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Nikon-Aktie mit 1396 JPY eine Entfernung von -9,18 Prozent zum GD200 (1537,17 JPY) auf, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1420,46 JPY auf, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nikon-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.