Nikon Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Der RSI von Nikon liegt bei 39,39 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,97 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Nikon konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, daher erhält Nikon in dieser Hinsicht ebenfalls ein "gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nikon derzeit bei 1536,73 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1400 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 1430,59 JPY, was die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte Nikon im letzten Jahr eine Rendite von 15,78 Prozent, was 2,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 16,79 Prozent, und Nikon liegt aktuell 1,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "neutral" bewertet.