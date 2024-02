Nikon Aktie: War das schon alles?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nikon in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Nikon unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nikon derzeit eine Dividendenrendite von 3,43 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,86 % im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,57 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Betrachtet man die Aktienkurs-Performance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter", so hat Nikon im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,82 Prozent erzielt. Dies liegt 1,45 Prozent über dem Durchschnitt von 21,37 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,06 Prozent, wobei Nikon aktuell 4,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Nikon mit einem Wert von 13,7 deutlich günstiger als das Branchenmittel in "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 54,07, was einen Abstand von 75 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.