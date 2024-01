Nikon Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nikon beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche im Durchschnitt ein KGV von 54 haben. Das bedeutet, dass Nikon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Nikon liegt derzeit bei 3,43 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,92 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Nikon in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer stand an 13 Tagen auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Nikon weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 42,78 Punkten, während der RSI25 bei 32,59 liegt. Aufgrund dieser Werte wird das Nikon-Wertpapier mit einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt eingestuft.