Nikon Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite von Nikon beträgt derzeit 3,43 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,01 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Nikon eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Nikon eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, und an vier Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nikon eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Nikon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,69 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -4,57 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,71 Prozent im letzten Jahr, und Nikon lag 6,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Nikon in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nikon derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,02 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,12 Punkte) führen zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse. Daher wird Nikon insgesamt mit "Neutral" bewertet.