Nikon Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Die Aktie von Nikon wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Nikon blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insofern erhält die Aktie von Nikon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Nikon im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,82 Prozent erzielt, was 1,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 18,25 Prozent, und Nikon liegt aktuell 4,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nikon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1560,65 JPY. Der letzte Schlusskurs (1510,5 JPY) weicht somit um -3,21 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 1438,85 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht um +4,98 Prozent ab. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Nikon-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Nikon-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Nikon liegt aktuell bei 3,43 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent liegt. Auf der Basis dieses Resultats erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.