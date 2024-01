Nikon Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Nikon-Aktie wird charttechnisch betrachtet als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1545,31 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1477 JPY liegt, was zu einer Abweichung von -4,42 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1419,82 JPY weist eine geringe Abweichung von +4,03 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Nikon-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,7 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (54) auf. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Nikon eingestellt sind. Von insgesamt 12 Tagen waren 11 positiv und nur einer negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nikon liegt bei 52,63, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 32 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Nikon-Aktie charttechnisch, fundamental und in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung.