Nikon-Aktie: Gibt es bereits ein Comeback zu verzeichnen?

Zu Beginn des Monats hatte Nikon keine erfreulichen Nachrichten für die Investoren. Der Kamera-Hersteller veröffentlichte ernüchternde Finanzergebnisse. Die Umsätze konnten zwar im ersten Geschäftsquartal, das bei Nikon Ende Juni endete, wieder ansteigen. Allerdings gab es einen drastischen Rückgang im Aktienkurs zu bemerken.

Die Märkte reagierten negativ auf diese Nachricht und die Aktie verzeichnete deutliche Verluste. In einer schwachen Marktumgebung fiel der Titel in knapp zwei Wochen fast 20 Prozent und sank von etwa 11,30 Euro auf nur noch 9,21 Euro.

Nikon: Verbesserung in Sicht

An dieser Stelle begannen die Bullen jedoch einen Gegenangriff zu starten, der sich heute Morgen mit einem Plus von 0,4 Prozent fortsetzte. Der Kurs stieg bis zum Vormittag auf immerhin 9,65 Euro an und so konnte die Aktie endlich wieder über...