Nikon Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Diskussionen über Nikon in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung und Meinungen ist das Unternehmen unserer Redaktion zufolge als "Gut" einzustufen. Die Aktie von Nikon wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nikon 13, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 56 haben. Somit ist Nikon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Nikon 1537,17 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1396 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1420,46 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nikon in der technischen Analyse somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Nikon-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 56,69 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nikon.