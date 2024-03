Nikon Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Nikon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1569,15 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1552 JPY liegt damit nur um -1,09 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (1494,24 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+3,87 Prozent), was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nikon-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (44,62 Punkte) als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (45,38 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Nikon-Aktie in den letzten 12 Monaten um 2,41 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Nikon um 1,44 Prozentpunkte darunter, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Nikon mit einer Ausschüttung von 3,16 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,88 %, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Nikon-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs und der Dividende.