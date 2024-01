Nikon Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Schwingungen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nikon diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite liegt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau bei 3,43 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter, 2,95) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nikon-Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index der Nikon-Aktie zeigt sich neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 27,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 53,36 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking ergibt somit ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich konnte Nikon eine Performance von 22,82 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen. Ähnliche Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" stiegen im Durchschnitt um 16,49 Prozent, was bedeutet, dass Nikon im Branchenvergleich um +6,34 Prozent outperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 19,51 Prozent im letzten Jahr, und Nikon lag 3,32 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.