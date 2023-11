Nikola: Das wird zum wichtigen Fall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist vielen Beobachtern noch immer ein Rätsel. Das US-Unternehmen verlor auch am Donnerstag weiter an Boden und ging mit einem Minus von fast -2,7 % baden. Der Begriff ist angemessen, weil sich damit das 5-Tage-Loch in der Kursentwicklung auf über -13 % ausweitet. Noch schlimmer: Die Aktie verlor seit dem 1. Januar sogar insgesamt über -60 %. Das ist ein sehr klarer Abwärtstrend, an den Nikola gegenwärtig anknüpft.

Die entscheidende Frage für Investoren: Wird es noch einmal eine Gegenbewegung geben können? Analysten, die Kursschätzungen abgeben, sind genau davon offenbar überzeugt. Alle anderen Beobachter dürften hier skeptischer sein.

Nikola: Die Skepsis wird siegen

Neue Entwicklungen gab es vor wenigen Tagen. CEO Anastasiya Pasterick trat zurück. Das ist sicherlich keine Nachricht, die geräuschlos an Aktienmärkten...