Nikola wird immer uninteressanter …

Die Aktienanalyse der Firma Nikola ergibt eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht", da der Kurs von 0,875 USD um 8,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nikola eingestellt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Nikola festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Nikola insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose von 3,8 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 334,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Summe erhält Nikola daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.