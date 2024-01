Mit Nikola wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die aktuelle Bewertung der Nikola-Aktie durch Analysten ist "Neutral". Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Nikola im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 436,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 76,45, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse der Nikola-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 1,2 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,6521 USD, was einem Unterschied von -45,66 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -25,9 Prozent darunter. Daher erhält die Nikola-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Nikola eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.