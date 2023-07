Nikola: Das wahre Kursziel liegt bei 2,96 EUR

Die Aktie von Nikola hat nach Ansicht der Analysten beträchtliches Potenzial. Derzeit ist sie unterbewertet und das tatsächliche Kursziel könnte um +31,60% höher liegen als der aktuelle Kurs.

• Nikola: gestrige positive Entwicklung von +2,04%

• Das mittelfristige Kursziel für Nikola beträgt 2,96 EUR

• Die Mehrheit der Analysten gibt ein “Halten”-Rating ab

Am Vortag verzeichnete die Aktie von Nikola eine positive Entwicklung am Markt (+2,04%). In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit insgesamt ein Wachstum von +7,30%. Dies lässt auf relativ optimistische Marktbedingungen schließen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Nikola liegt momentan bei 2,96 EUR. Durchschnittlich sind Bankanalysten der Meinung, dass dies dem wahren Wert entspricht und Investoren somit ein Potenzial in Höhe von +31.60% eröffnet...