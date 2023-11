Nikola: Ein kleiner Sieg!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola ist unter den vielbeachteten Titeln an den Börsen am Freitag einer der Sieger gewesen. Die Amerikaner gewannen gleich 7 %. Damit ist allerdings nicht einmal die Wochenbilanz bis dato noch in den grünen Bereich gewechselt. Der Titel hat noch ein Minus von -4 %. Es ist bis dato nicht gelungen, die Abwärtsfahrt zu beenden. Geht es nach Analysten, ist dies allerdings nur eine Frage der Zeit.

Nikola: – 58 % seit Jahresbeginn

Neue Zahlen gibt es aktuell nicht. Dennoch scheint nach Meinung von Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden, ein Kursanstieg möglich. Denn: Die Aktie wird auf ein Plus von über 100 % taxiert. Sogar mehr als 2 Euro Kurs seien möglich.

Dies ist nach den jüngsten Zahlen zumindest wirtschaftlich betrachtet nicht unbedingt wahrscheinlich. Das Unternehmen wird sowohl 2023 wie auch 2024 noch...