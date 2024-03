Nikola: Das ist ein Trümmer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat in den vergangenen Tagen erneut deutlich nachgegeben. Die Aktie ist nach dem Handel am Freitag an den Börsen nur noch 0,59 Euro wert, auch wenn der Kurs um fast 7 % aufwärts lief. Die Notierungen haben insgesamt in einer Woche einen Abschlag von -9 % hinnehmen müssen und liegen über das bisherige Kalenderjahr bei -28 %.

Die Einschätzung des Marktes ist wirtschaftlich betrachtet korrekt: Es gibt kaum neue Informationen aus dem Hauptquartier der Amerikaner. Die haben kürzlich nur gemeldet, 50 LKWs auszuliefern. Allerdings war dieser Umstand vorher bekannt, was auch bedeutet, dass es keine neuen wirtschaftlich relevanten Erkenntnisse für den Markt dazu gibt.

Nikola verdient kein Geld

Es bleibt dabei, dass der Markt noch immer auf sehr waghalsigen Schätzungen sitzt. Statt bislang ca. 40 Millionen Dollar Umsatz im vergangenen Jahr wird für dieses Jahr eine Steigerung in den Bereich um 150 bzw. sogar etwas mehr Millionen Dollar erwartet.

Wer den Umstand sieht, dass es keine Meldungen gibt, wird daran zweifeln müssen. So, wie es auch der Markt macht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich aktuell auf -47 %!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nikola-Analyse von 18.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nikola jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nikola Aktie

Nikola: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...