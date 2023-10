Nikola: Das ist ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola, der US-E-LKW-Produzent aus den USA, ist deutlich unter Druck geraten. Am Dienstag verlor die Aktie zwar lediglich -1,6 % am Markt. Dennoch: In den zurückliegenden fünf Tagen ist es unter dem Strich um -11,3 % abwärts gegangen. Die Aktie ist teilweise sogar mit mehr als -5 % oder am 12. Oktober sogar mit über -8 % bestraft worden. Die Erholung scheint zunächst vorbei. Nun wird es in wenigen Tagen ernst – oder noch ernster.

Nikola: Die Zahlen kommen

Denn Nikola wird seine Quartalszahlen präsentieren. Am 2. November soll das Zahlenwerk an die Öffentlichkeit kommen. Es wird aller Voraussicht nach nicht besonders günstig ausfallen. Denn Nikola hat in den vergangenen Tagen selbst keine neuen Geschäfte oder gelingenden Projekte mehr vermeldet. Auf der anderen Seite gibt es schwache Prognosen, die am Markt kursieren.