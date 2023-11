Nikola: Der große Sieg!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola konnte sich am Ende der ablaufenden Woche deutlich von den Unkenrufen absetzen, die dieses Unternehmen zuletzt erfasst hatten. Die Aktie kletterte gleich um mehr als 4 % am Freitag und um mehr als 6,8 % am Donnerstag. Unter dem Strich wird die Woche mit dem Plus von 5,6 % enden. Das bedeutet, Nikola hat zumindest die runde Hürde in Höhe von 1 Euro überwunden. Das heißt für den Titel, dass die schlimmste Phase – die Existenz als “Penny Stock” – überwunden zu sein scheint.

Nikola: Das sind positive Signale

Das verheißt zumindest etwas Erleichterung. Unterhalb von 1 Euro können Aktien zum Spielball von Spekulanten und Spekulationen werden. Dies ist hier nicht mehr gegeben – die Aktie hat zudem eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,1 Mrd. Dollar. Auch dies ist durchaus ein Indiz für die neu gewonnene Stärke. Der Titel...