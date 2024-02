Nikola: Wieder Verluste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist am Montag erneut nach unten gerutscht. Es ging für die Amerikaner gleich um über -5,5 % nach unten – dies ist nach den vorhergehenden Tagen eine weitere Enttäuschung. Erst am Freitag hatte der Kurs der Aktie einen Aufschlag in Höhe von mehr als 7,4 % geschafft. Aber: Es gibt derzeit wohl eine Reaktion auf die Quartalszahlen, die am 22.2. bekannt geworden waren.

Der Call mit Analysten zeigte, dass das Unternehmen insgesamt noch immer nicht auf sehr gutem Weg ist. Die Amerikaner meldeten für das Gesamtjahr einen Umsatz von gut 35 Millionen Dollar. Der Nettoverlust belieft sich auf 966 Millionen Dollar.

Was für Zahlen!

Sicherlich hatte die Börse zunächst positiv reagiert. Dies ist vielleicht auf den Umstand zurückzuführen, dass Nikola keinen immensen Enttäuschungsbericht mehr vorlegte. Das war es im Grunde aber auch schon: Denn Nikola hat allein mit dem Verlust von 966 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 35 Millionen Dollar eine horrende Relation geschaffen.

Die Verluste sind gegenüber dem vorhergehenden Jahr sogar noch einmal gestiegen. An den Zahlen findet sich demnach überhaupt nichts (!) gutes. Dennoch: Analysten sehen noch immer die Chance auf einen Kursgewinn in Höhe von 150 %!

