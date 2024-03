Nikola: Wer das gewusst hätte

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Im Jahr 2023 war die Aktie von Nikola an den Märkten zeitweise mehr als das doppelte dessen wert, was der Titel derzeit kostet. Die Aktie ist und bleibt damit offenbar in einem Krisen-Modus, der sich nicht schnell verflüchtigen wird.

Nikola: Das fehlt

Es fehlt vollkommen an der Vision, wie das Unternehmen im laufenden oder zumindest im kommenden Jahr Geld verdienen möchte oder soll. Die Umsätze sollen sich wie von Zauberhand vervielfachen. Es steht noch die Begründung aus, wie dies denn geschehen soll. Mutmaßlich werden die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen zumindest auch deshalb keinen besonders naheliegenden Ausweg aus dem aktuellen Dilemma sehen.

Die Amerikaner benötigen einen Befreiungsschlag. Kleinere Kursgewinne wie aktuell haben dabei keine Bedeutung. Alle Trend-Indikatoren sind mit Abständen von gut 20 % und mehr in einer Richtung sehr klar positioniert.

