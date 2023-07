Nikola: Was für ein Kursziel - 2,93 EUR

Die Aktie von Nikola wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 2,93 EUR, was einem Potenzial von +30,05% entspricht.

• Am 20.07.2023 verbuchte Nikola eine negative Kursentwicklung von -2,33%

• Das Kurspotenzial beträgt +30,05%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,22

Gestern verzeichnete die Nikola-Aktie am Finanzmarkt einen Rückgang um -2,33%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie jedoch insgesamt um +12,43%, was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Obwohl es zu einer positiven Entwicklung gekommen ist und das Potenzial hoch ist (Kursziel: 2.,93 EUR), sind nicht alle Bankanalysten davon überzeugt. Derzeit empfehlen nur ein Drittel der Experten die Aktie zum Kauf und acht weitere sehen sie als “Halten” an.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,22...