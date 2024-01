Nikola: Was für ein Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola konnte am Donnerstag an den Börsen mal wieder aufatmen. Die Aktie hat in den ersten Handelsstunden bis in den frühen Nachmittag hinein ein Plus von gut 7 % geschafft. Das ist angesichts der vorhergehenden -11 % vom Mittwoch noch kein Durchbruch, aber ein Signal: So schnell geben die Börsen die US-Amerikaner noch nicht auf. Der Kurs ist dennoch im Bereich der Penny Stock angesiedelt. Denn die Aktie hat gegenwärtig [...] Hier weiterlesen