Nikola: Was für ein Ding!

Nikola aus den USA hat zuletzt gleich -2,3 % verloren. Dies wiederum zeigt, wie stark und nachhaltig der Abwärtstrend gegenwärtig ist. Die Aktie hat in einer Woche gleich 11 % verloren und liegt auch in den vergangenen Monaten weit hinten. Zudem ist Nikola mittlerweile ein Penny Stock. Die Aktie ist auch mit der Marktkapitalisierung von sehr viel weniger als 1 Mrd. Dollar am Markt für die großen Investoren nicht mehr interessant.

Der Auftrag

Dass die Aktie jetzt verlor, ist jedoch auch kontraintuitiv. Denn der Konzern hat einen Auftrag bekommen, der 50 LKW umfasst. Der Auftrag selbst ist seit geraumer Zeit bekannt, aber immerhin hat jetzt die Auslieferung wohl begonnen. Das kann die erwarteten Umsätze beeinflussen. Hier scheint sich der Markt wieder Hoffnungen zu machen – auf einen echten Gamechanger.

