Nikola: Wahnsinn!

Enttäuschend und fast wahnsinnig, was schon wieder bei Nikola passiert. Am Dienstag ging es um mehr als -2 % abwärts. Die Aktie hat nun am vierten Handelstag in Folge verloren. Die zwischenzeitlichen Hoffnungen auf einen Turnaround haben sich damit bereits wieder erledigt. Vielmehr sieht es so aus, als sollte die Börse dem Wert auch “gute” Nachrichten nicht mehr mit Kurszuwächsen in Rechnung stellen. Immerhin hat das Unternehmen gestern bekannt gegeben, in Südkalifornien eine erste Hyla-Wasserstofftankstelle eröffnet zu haben. Die Börsen ignorieren recht offensichtlich diese Nachricht und Botschaft einfach.

Nikola: Wohin soll da führen?

Hintergrund sind sicherlich die Zahlen, die Nikola präsentieren muss. Denn sowohl 2023 wie auch 2024 sollen die Werte im roten Bereich liegen. Nikola wird nicht zugetraut, einen Gewinn zu erwirtschaften. Eben dies scheint auch dazu zu führen, dass Nikola nicht mehr als Wachstumswert wahrgenommen wird. Damit ist der Umstand, dass die Aktie mit weniger als 0,65 Euro ein echter Penny Stock geworden ist, ein Makel: Die großen Investoren sollen sich nicht mehr richtig dafür interessieren, so der Eindruck! Analysten erwarten allerdings noch immer einen Aufschlag von 195 % – dies ist die Kurszielprognose lt. Marketscreener und deren Analysten-Zitation!

