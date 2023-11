Nikola: Rivian hat vielleicht geholfen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nikola konnte sich am Donnerstag in der ersten Hälfte des Börsentages deutlich aufwärts schieben. 1,3 % standen letztlich auf den Kurstafeln. Dabei ist die Aktie insgesamt noch in einer schwierigen Situation. Dennoch: Das Zeichen ist zunächst auch nicht ohne Grund erfolgt. Der Konzern Rivian – ein “Tesla-Konkurrent”, wie es heißt – hat seine Zahlen gemeldet und die Erwartungen am Markt übertroffen. Dies betrifft dann auch den Optimismus am E-Markt, also auch für Nikola.

Nikola: Der Trend ist verhalten

Doch trotz der Gewinne am Donnerstag bleibt auch der Trend für Nikola noch verhalten. Die US-Amerikaner kämpfen darum, die Marke von 1 Euro zunächst zu erreichen und dann zu überwinden. Der Trend ist damit aus Sicht der Investoren noch nicht positiv. Diese Marke ist im Chart überlebenswichtig. Es steht zu vermuten, dass sich...