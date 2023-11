Nikola: Rasend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola war in den vergangenen Wochen fast rasend dem charttechnischen Abgrund an den Märkten näher gekommen. Die US-Amerikaner gaben verstärkt nach und haben nun am Dienstag mit dem Plus von 0,5 % ein kleines Zeichen dagegen gesetzt. Der Titel ist mit dem Minus von -1 % in einer Woche noch vergleichsweise gut durch die vergangenen Tage gekommen. Wie es an den Märkten tatsächlich um die Stimmung bestellt ist, zeigt der Blick auf die Bilanz von vier Wochen. Der Titel verlor -10 %.

Im laufenden Jahr ging es für Nikola sogar um insgesamt -60 % abwärts. Die Stimmung ist also unter dem Strich sehr schlecht. Der Titel hat dabei schlicht das Vertrauen der Märkte verloren. Neue Nachrichten können dies auch nicht mehr ohne Weiteres reparieren. Sie sind teils sehr unbedeutend. Die Stimmung ist gefährlich.

Nikola: Die wichtige Marke

Mit...