Nikola Quartalsbilanz in 99 Tagen: Analysten erwarten Umsatzzuwachs und geringeren Verlust

In 99 Tagen ist es soweit – das US-amerikanische Unternehmen Nikola mit Sitz in Phoenix wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen, um einen Einblick in den Umsatz und die Gewinnentwicklung des Unternehmens zu erhalten. Auch interessant ist der Vergleich zur letzten Periode.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,61 Mrd. EUR hat die Nikola Aktie an Bedeutung gewonnen und viele Investoren verfolgen gespannt ihre Entwicklung. Nun sind es nur noch 99 Tage, bis wir erfahren, wie sich das Unternehmen im abgelaufenen Quartal geschlagen hat. Die Analysten gehen aktuell davon aus, dass Nikola im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnen konnte. Im dritten Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 21,79 Mio EUR – für dieses...