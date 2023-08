Nikola Quartalsbericht: Starke Umsatzsteigerung und Aktiengewinn erwartet

In knapp 2 Monaten wird das amerikanische Unternehmen Nikola seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten und wie hat sich die Nikola Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen steht kurz bevor und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten von einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im 3. Quartal 2022 erzielte Nikola einen Umsatz von 22,27 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +5,80 Prozent auf 21,53 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll laut Prognose um +39,30 Prozent sinken und sich auf -154,51 Mio. EUR belaufen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. Demnach soll...