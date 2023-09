Nikola: Potenzial von +90,74% - Kursziel bei 2,26 EUR

Die gestrige positive Kursentwicklung von Nikola am Finanzmarkt in Höhe von +39,89% fügt sich nahtlos in die vergangenen fünf Handelstage ein. Der Markt zeigt sich aktuell relativ optimistisch für den Wert.

Doch wie bewerten Bankanalysten das Unternehmen? Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 2,26 EUR und bietet Investoren somit ein Kurspotenzial von +90,74%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung nicht.

1 Analyst empfiehlt die Aktie als starken Kauf und 6 Experten halten sie für neutral. Die restlichen Bewertungen fallen demnach eher verhalten aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,29 unverändert.