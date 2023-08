Nikola: Mittelfristiges Kursziel von 3,01 EUR - Potenzial von +84,34%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Nikola eine negative Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Wertverlust von -1,94%. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis auf -8,00%. Die Marktstimmung scheint derzeit eher pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Nikola liegt bei 3,01 EUR und wurde durchschnittlich von Bankanalysten bestimmt. Sollte dies zutreffen, hätte die Aktie ein Potential von +84,34% Gewinn im Vergleich zum gegenwärtigen Kurswert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

Ein starker Kauf wird laut derzeitiger Meinung eines Analysten empfohlen während acht weitere Experten sich neutral positionieren und die Bewertung “halten” vergeben. Der Anteil positiv eingestellter Analysten beträgt dabei +11,11%.

Es ist jedoch...