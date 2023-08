Nikola: Manager verlässt das Unternehmen!

Die Bewältigung eines Führungswechsels ist eine anspruchsvolle Aufgabe für jedes Unternehmen. Für einen reibungslosen Übergang, der negative Effekte auf die Mitarbeiter und das gesamte Betriebsgefüge minimiert, bedarf es einer effizienten Ausführung dieses Prozesses.

Jüngste Ereignisse haben Nikola Corp., ein in Phoenix beheimatetes Unternehmen mit Spezialisierung auf Elektrofahrzeugproduktion, wieder ins Rampenlicht gerückt. Interessanterweise sind diese Schlagzeilen nicht produktbezogen sondern betreffen einen erneuten Wechsel in der Führungsebene. Carey Mendes hat seine Rolle als President of Energy niedergelegt um bei einer Firma an der Ostküste eine neue Stelle zu übernehmen.

Ryan McGeachie wird als seine Nachfolge eingeführt mit bisherigen Erfahrungen im Bereich integrierter Wasserstofflösungen. Mendes stellte vorher...